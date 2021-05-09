Свои слова он адресовал не только к гражданам, которые беспокоятся за будущее свое и детей, но и к тем, кто «там», не конкретизировав при этом, кого имеет в виду.

«Я обращаюсь к вам, тот, кто насторожился в связи с последними событиями. Даже не думайте и не беспокойтесь за будущее своих внуков и детей и за свое будущее. Мы сделаем все, чтобы над нашей землей сияло вот такое солнце, как сегодня, и было голубое небо. Мы сделаем все, чтобы молодые мамы и папы со своими детишками в любое время суток могли выйти на улицу и пройтись по своей земле, как это было всегда. Так будет, я вам обещаю. Я клянусь, что так будет. И я хочу, чтобы нас услышали не только в Беларуси, но там. Вы знаете, кто», — заявил он.