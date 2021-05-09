По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1 214 пациентов с COVID-19 (днем ранее — 1 369 пациентов).

По удивительному стечению обстоятельств, количество умерших стабильно составляет десять человек. Такая ситуация наблюдается практически ежедневно за последний месяц. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 632 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщают в министерстве.

За минувшие сутки выполнено 19 508 тестов.