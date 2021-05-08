В Минске в ночь на 7 мая ГАИ остановила авто под управлением нетрезвой девушки, сообщает через телеграм-канал пресс-служба ведомства.
По информации ГАИ, инспекторы заметили автомобиль Volkswagen, который медленно двигался по парковке у гипермаркета «Простор». За рулем оказалась 20-летняя девушка, а рядом с ней на переднем пассажирском сиденье был парень.
Ведомство сообщает, что от девушки исходил резкий запах алкоголя. Освидетельствовать решили обоих, но состояние опьянения обнаружили лишь у девушки — тест показал 1,08 промилле алкоголя в организме. По ее словам, она пила пиво.
ГАИ сообщает, что у девушки не было водительского удостоверения, а сама она еще учится в автошколе. Молодой человек, который владеет автомобилем, сам предложил ей сесть за руль, чтобы поучиться водить.
На девушку составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В отношении парня был начат административный процесс. По КоАП, ему может грозить наказание за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за передачу управления лицу, не имеющему права управления.
Автомобиль отправили на охраняемую стоянку.
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