В ТЦ «Экспобел» откроется пункт вакцинации

В ТЦ «EXPOBEL» на 8 мая запланировано открытие центра вакцинации против COVID-19. Процедуру будут проводить ежедневно с 10 утра до 9 вечера, сообщает TUT.BY.

Бесплатно прививать от коронавируса в EXPOBEL обещают всех желающих без хронических заболеваний и противопоказаний. Для этого нужно будет иметь при себе паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), пройти осмотр у врача на месте.

В торговом центре TUT.BY рассказали, что заниматься всем, что связано непосредственно с процедурой вакцинации, будут медики Минской центральной районной клинической больницы. От медучреждения будут зависеть поставки вакцины и врачебное сопровождение процесса вакцинации.

Планируется, что привиться можно будет российским «Спутником V» с 10.00 до 21.00 — в работе пункта предусмотрены перерывы на дезинфекцию. Механика, как в обычной поликлинике.

— Сначала регистрация, затем осмотр врачом-специалистом с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых врач определит отсутствие и (или) наличие противопоказаний к вакцинации. После введение препарата и наблюдения в течение 30 минут, когда врач центра убедился, что состояние привитого удовлетворительное, выдается справка о прохождении первого этапа вакцинации. Не менее чем через 21 день ему снова нужно будет прийти на прививку компонента II, — кратко объяснил процедуру директор торгового центра Андрей Гомон.

EXPOBEL сам выступил инициатором создания такого прививочного пункта, сообщил директор торгового центра:

— Решение обусловлено стремлением организовать комфортный и максимально удобный формат для посетителей. Врачи будут иметь возможность рассказывать о прививке большому количеству людей, которые, возможно, не знают и еще сомневаются в необходимости вакцинации. Торговый центр взял на себя расходы по организации этого объекта и по обеспечению его всем необходимым оборудованием, в том числе холодильниками, оргтехникой, средствами обеззараживания воздуха. Также ТЦ будет сопровождать работу центра на протяжении всего срока реализации программы по вакцинации, — поясняет Андрей Гомон.

Обсуждается и возможность того, чтобы в утреннее время (за час до открытия ТЦ, а значит, и начала вакцинации) в пункте на платной основе можно было сделать ПЦР-тест для выезжающих за границу — но это еще только планы.

К слову, делать прививки в ТРЦ, на спортивных аренах и даже в концертных залах — достаточно распространенная практика во всем мире. Такие мобильные пункты помогают за день прививать довольно большое количество людей.

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