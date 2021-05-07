Теперь у Sony есть патент на «Like»

Sony получила патент на кнопку “Like” — пользователи обнаружили документ в сети. Речь не идёт о лайках в социальных сетях. Действие патента распространяется только на PlayStation Network.

Предполагается, что кнопка поможет владельцам PlayStation настроить консоль под индивидуальные требования. ПО запомнит предыдущие выборы и лайки геймера и в будущем будет предлагать оптимально подходящие опции, сообщает dev.by.

Так при помощи кнопки можно будет создавать определённый рейтинг игр и сортировать их в магазине.

За Sony не раз замечали желание присвоить странные или экзотические разработки и технологии.

Недавно компания запатентовала систему, которая будет доигрывать за пользователя, если он отвлёкся от консоли. ПО будет имитировать его поведение в игре.

Также Sony получила патент на технологию, при помощи которой практически любой предмет можно превратить в геймпад. Это могут быть обычные бытовые объекты, вроде ручки и стакана, или съедобные — к примеру, фрукты.

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