Стало известно, чего стоил развод Биллу Гейтсу

Названа сумма в долларовом эквиваленте, которую получила жена Билла Гейтса при разводе. Об этом 5 мая сообщило международное издание Bloomberg.

Инвестиционная компания, контролируемая Биллом Гейтсом, передала Мелинде Френч Гейтс акции на сумму более 1,8 миллиарда долларов. Произошло это после того, как миллиардеры-филантропы объявили о разводе спустя 27-лет совместного брака.

Созданный Биллом Гейтсом холдинг Cascade Investment передал бывшей жене Мелинде акции двух компаний стоимостью более $500 миллионов. Речь идет об акциях мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa стоимостью около $120 миллионов и акциях мексиканской медиакомпании Grupo Televisa на сумму около $386 миллионов.

Ранее, 3 мая Cascade передал Мединде Гейтс акции акции железнодорожной компании Canadian National Railway и американского автодилера AutoNation общей стоимостью более $1,8 миллиарда. Теперь стоимость ее активов оценивается в $2 миллиарда.

Но несмотря на свои планы по разводу, супруги оба заявили, что продолжат совместную работу в Фонде Билла и Мелинды Гейтс, который ежегодно выделяет миллиарды долларов для решения таких глобальных проблем, как бедность и болезни. Супруги Гейтс являются сопредседателями и попечителями фонда.

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