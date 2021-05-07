Все граждане Сербии в возрасте от 16 лет, которые были привиты от коронавируса или которые будут привиты по меньшей мере одной дозой до 31 мая, получат финансовую помощь в размере 3000 динаров (около 26 евро).

Сейчас в стране уже действует несколько пакетов финансовой помощи гражданам и предприятия, в том числе прямые материальные выплаты, и эта «премия за прививки» будет дополнительной формой помощи.

«Мы не можем применять негативные дискриминационные меры к тем, кто не хочет делать прививки, хотя я считаю безответственным и эгоистичным не делать прививки. Мы думали о том, как вознаградить тех, кто проявил ответственность, и мы решили дать дополнительную финансовую помощь людям, которым сделали прививку», – сказал президент Сербии Александр Вучич.

Президент также сообщил, что правительство Сербии рассмотрит решение, согласно которому работники государственных компаний и государственных органов – солдаты и полицейские, если они не были привиты и заразились коронавирусом, не будут получать больничные выплаты, хотя государство и будет лечить их бесплатно, как и всех других.

«На мой взгляд, это более чем справедливо», – сказал Вучич, добавив, что он как Верховный главнокомандующий сербской армии был привит, и нет никакой логики для солдата считать себя умнее и отказываться от вакцинации.

На сегодняшний день в Сербии введено 3.620.000 доз вакцин, из них 2.050.000 – первые дозы и около 1.570.000 – вторые дозы. Иммунизированы 1.330.000 граждан. Население Сербии – 6,95 миллиона.

Власти Сербии рассчитывает вакцинировать до конца мая около трех миллионов граждан по крайней мере одной дозой, чтобы достичь коллективного иммунитета.

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