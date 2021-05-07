Досрочные парламентские выборы состоятся 11 июля.

«Мы движемся к роспуску парламента и назначению досрочных выборов. Но если после этого голосования мы достигнем той же патовой ситуации и правительство не сможет быть сформировано, Болгария может упасть не только в политической, но и в институциональный кризис», – сказал президент страны Румен Радев.

Радев призвал все партии и коалиции уточнить свои приоритеты, свое поведение, а также добиваться единства во имя повестки дня страны.

«У нас впереди много напряженных месяцев, когда институт президента будет ответственно выполнять свою конституционную роль. Мы должны действовать ответственно и оперативно, чтобы избежать хаоса», – сказал он.

14 апреля стало известно, что многолетний премьер Болгарии Бойко Борисов не будет претендовать на премьерское кресло по итогам последних парламентских выборов. Его партия ГЕРБ после почти десятилетнего пребывания у власти на выборах 4 апреля победила, но получила всего 26% голосов.

В конце апреля новая болгарская антисистемная партия «Есть такой народ» (ITN) заявила, что не будет пытаться сформировать правительство, несмотря на второе место на парламентских выборах, что приблизило страну к досрочным выборам летом.

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