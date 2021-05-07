Последствия лишения звания: «Подполковник может потерять 200−250 рублей из пенсии»

4 мая Александр Лукашенко подписал указ о лишении 86 человек воинских и специальных званий, а 6 мая их список был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На данный момент все эти люди уже уволены. Однако для тех, кто получает военную пенсию, лишение звания означает, что сумма выплат уменьшится, пишет TUT.BY.

«У меня из пенсии и так высчитывают штрафы, это приличная сумма в месяц, так теперь еще и эта напасть. Я раньше не жировал, а сейчас придется жить еще скромнее», — комментирует глава Объединенной гражданской партии (ОГП), уже бывший подполковник милиции запаса Николай Козлов.

«Из других “плюшек” у меня было право на посещение поликлиники КГБ, но за 28 лет я туда ни разу не пришел», — говорит бывший подполковник в отставке Валерий Костко.

С некоторыми из тех, кто был лишен воинского звания, о том, как они отреагировали на эту новость и каким образом это изменит их жизнь, поговорил TUT.BY.

За что могут лишить воинского звания, какие последствия это повлечет и могут ли восстановить

Согласно статье 57 Закона «О воинской обязанности и воинской службе», военнослужащие, граждане, состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского звания по приговору суда либо президентом. После снятия или погашения судимости они могут быть восстановлены в прежнем воинском звании.

Также по решению министра обороны воинского звания могут быть лишены военнослужащие, проходящие военную службу офицеров по призыву, за совершение проступков, являющихся в соответствии с законодательством основанием для досрочного расторжения контракта о прохождении военной службы или прекращения его действия. При этом они увольняются с военной службы в запас. Эти военнослужащие могут быть восстановлены в прежнем воинском звании по решению министра обороны (в порядке и по основаниям Положения о порядке прохождения военной службы).

Также в законе говорится, что лишение воинского звания не влечет за собой лишение военной пенсии. Но при этом оклад при исчислении пенсий будет учитываться по воинскому званию «рядовой».

Выслуга для получения военной пенсии должна составить минимум 20 лет. Для ее исчисления учитываются оклады по штатной или последней занимаемой должности, оклады по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, включая выплаты, связанные с индексацией денежного довольствия. Соответственно, у тех, кто был лишен воинского звания и получает военную пенсию, эта выплата уменьшится.

«Я получил официальное предупреждение из-за участия в акциях протеста, но это не основание для лишения меня звания»

В список лишенных воинского звания попал бывший подполковник в отставке Валерий Костко. Его выслуга составляет 21 год, из них 12 лет — в КГБ. У Валерия Костко четыре высших образования: Военная академия ракетных войск стратегического назначения, два высших учебных заведения по линии военной контрразведки и внешней разведки КГБ, юридический факультет БГУ. Он оставил службу в 1993 году, после этого работал управляющим делами Молодечненского горисполкома и помощником зампредседателя Верховного Совета 13-го созыва Геннадия Карпенко. Последние 20 лет Валерий Костко занимается садоводством и пчеловодством и активного участия в политической жизни не принимает.

— Меня жена разбудила и говорит: «Слушай, ты уже не подполковник». Я говорю: «Какое счастье! На 29 году военной пенсии быть обыкновенным солдатом Родины!». Я не расстроен, потом все приведем в соответствие, — комментирует ситуацию Валерий Костко.

За что конкретно он был лишен звания, собеседник сказать не может.

— Я уже даже разговаривал с правозащитниками, они говорят: причины не указаны. Что же такое было совершено, чтобы это дискредитировало честь и достоинство офицера? Я в основном безвылазно нахожусь у себя на хозяйстве, но иногда даю комментарии, пишу статьи, по мере сил и возможностей протестую, потому что я как гражданин не согласен с происходящим в стране. Меня не задерживали, но я получал официальное предупреждение из-за того, что участвовал в акциях протеста в Смолевичах в августе и сентябре прошлого года. Но ведь это не является основанием для лишения меня воинского звания. Это моя позиция, моя точка зрения. Я реализую свое конституционное право: высказать мирным образом свое несогласие с политикой, которая проводится в стране. Я законопослушный гражданин и действую всегда в рамках Конституции. Как юрист не вижу оснований, почему Александр Лукашенко лишил меня звания офицера. Может быть, моя активная позиция кого-то раздражает.

Валерий Костко ушел на пенсию с воинской службы в 1993 году.

— Пенсия по сравнению с остальными военными у меня не очень большая. Сейчас это 800 рублей, а некоторые и по 1200–1500 получают. Теперь, видимо, у меня будет пенсия рядового Минобороны, поскольку меня еще в 2011 году исключили из списков КГБ. Из других «плюшек» у меня было право на посещение поликлиники КГБ, но за 28 лет я туда ни разу не пришел, — говорит Валерий Костко. — Я пока не знаю, какая теперь у меня будет пенсия. Дело в том, что я по жизни оптимист.

Валерий не исключает, что в будущем через суд можно будет все восстановить.

«Пенсии меня не лишат, но она значительно уменьшится. Значит, мне будет труднее»

— Когда я прочитал в интернете, что 80 человек лишают воинского звания, то предположил, что, скорее всего, я там буду. И потом мои подозрения подтвердились, — говорит глава Объединенной гражданской партии (ОГП), уже бывший подполковник милиции запаса Николай Козлов.

Он окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое училище, служил в Закавказье и Средней Азии, участвовал в разведении воюющих сторон в Карабахском конфликте. После распада СССР Николай Козлов вернулся в Беларусь и 17 лет проработал в уголовном розыске. По его словам, узнать о лишении воинского звания было «не очень приятно».

— В конце концов, я и в армии отслужил, и с преступностью боролся, получил это звание. Если я каким-то образом его дискредитировал, наверное, надо было мне сообщить об этом, а дальше этим делом должен был заниматься суд. А так мне просто сказали: «Слушай, а мы тебя звания лишили». Но учитывая все обстоятельства, это уже стало нашей обыденностью. Поэтому я не особенно удивился. Сказать, что мне это было приятно, — нет; что я как-то особенно огорчился — тоже нет. Конечно, с одной стороны, потери будут, а с другой — я оказался в компании хороших людей, чувствую поддержку. Все понимают, что это несправедливо, и меня это греет.

Под потерями Николай Козлов подразумевает в первую очередь уменьшение военной пенсии (ее нынешний размер собеседник не озвучивает).

— Меня ее не лишат, но она значительно уменьшится. Значит, мне будет труднее. У меня из пенсии и так высчитывают штрафы, это приличная сумма в месяц, так теперь еще и эта напасть. Я раньше не жировал, а сейчас придется жить еще скромнее. Ну будем жить скромнее. Лучше быть рядовым в хорошей компании, чем генералом в той, которая сейчас существует, — комментирует Николай Козлов. — Точный размер новой пенсии я не подсчитывал, наверное в следующем месяце узнаю.

Среди других «плюшек», положенных военнослужащим, Николай Козлов может назвать только медобслуживание.

— Когда меня травили хлоркой в ЦИПе, меня возили в госпиталь МВД как бывшего сотрудника МВД. Сейчас, наверное, повезут в какое-то другое место.

«По грубым подсчетам, подполковник может потерять 200−250 рублей из пенсии»

В списке тех, кого лишили воинского звания, есть экс-подполковник милиции Александр Ахремчик. Он около 14 лет проработал в Академии МВД, в последние годы на руководящей должности. В августе 2020 года Александр решил оставить службу после жесткого подавления мирных протестов. О том, что он лишен звания, он тоже узнал из новостей.

— Сложно оценить свою реакцию на это известие. Но я воспринял его с улыбкой. По большому счету для меня ничего не меняется. Прав на военную пенсию у меня нет, каких-то других бонусов за звание тоже, так что особых переживаний по этому поводу тоже нет, — говорит Александр. — Наверное, если меня захотят призвать на какие-нибудь сборы, то будет учитываться то, что у меня нет звания. В запасе я стоял в том специальном звании, которое у меня было, но теперь его нет. Значит, при возможном вызове на сборы будут исходить из этого. Других изменений для себя я не вижу.

По мнению собеседника, ощутимо лишение звания повлияет только на тех, кто получает военную пенсию, поскольку ее размер рассчитывается исходя из званий.

— Пенсия силовиков складывается из оклада по должности, оклада по званию и надбавки. В зависимости от выслуги лет ты получаешь от 50 до 75% от этих трех показателей. Например, мой оклад по должности был 682 рубля, по званию — 330. А у рядового, наверное, рублей 50. По грубым подсчетам, подполковник может потерять 200−250 рублей из пенсии.

Сам Александр, как и планировал в августе, прошел переобучение и перешел на работу в сферу IT.

— Получил предложение, работаю сейчас в одной из наших IT-компаний на должности джуниор-разработчика (младший разработчик. — Прим. ред.). Все нравится, все хорошо. Сейчас я получаю примерно столько же, сколько на моей предыдущей должности начальника отдела, подполковника с выслугой 14 лет. Но перспективы куда более радужные, — подытоживает Александр.

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