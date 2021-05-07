При слове «тля» у многих огородников начинает дергаться глаз. А всё потому, что эти маленькие насекомые наносят огромный ущерб урожаю. Расскажем, как бороться с вредителями при помощи одного народного метода.

Тлю можно увидеть невооруженным глазом. Она часто оккупирует молодые побеги, листья и бутоны. Насекомые питаются соками растений, при этом лишая их жизненных сил. В конечном итоге снижается плодородность и морозостойкость посадок, что приводит к их гибели.

Далеко не все огородники отдают предпочтение магазинной химии. Ведь она, по мнению некоторых, негативно влияет на качество плодов. Остается изготавливать средство своими руками.

Способ приготовления раствора

Вам понадобятся литр теплой воды, три столовые ложки аммиака, а также столовая ложка моющего средства. Смешайте все ингредиенты, после чего растворите в 8 литрах воды. Перемешайте и оставьте на два часа.

Как обрабатывать посадки

Перелейте раствор в пульверизатор. Затем обработайте все пораженные тлей культуры – деревья, кустарники и даже цветы.

Примерно через сутки от насекомых не останется и следа. Таким быстродействующим эффектом может похвастаться далеко на каждое средство, нацеленное на борьбу с вредителями.

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