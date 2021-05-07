Идеологический «загул»

Обмазать масляной краской стелу – это как запустить частушки во время панихиды.

Благородный гранит, строгий памятник-стелу в память о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, начальники районного центра Мосты Гродненской области выкрасили в красный и зеленый цвета. И что получилось? Пограничный столб! Ярморочное безвкусие и полное эстетическое бесчувствие.

Но, похоже, районное чиновничество и его глава Юрий Валеватый действительно считают, что освежили и благоустроили окружающую среду. А выглядит так, будто люди при должностях вошли в настоящий раж, желая подтвердить одно-единственное – лояльность верховной власти.

Ну, перестарались, с кем не бывает…

Тем не менее такая грубая антихудожественная прыть, на мой взгляд, наносит вред системе, которой служат чиновники. Потому что это уже курам на смех. В конце концов, пусть бы районные чиновники присмотрелись к столице, если сами не понимают и не чувствуют, что такое гармония и стиль. Стела «Минск – город-герой» до сих пор стоит такая, как ее создали авторы: светло-серая, монотонная. И республиканские власти – а полномочия у них безграничные! – не пытаются в угоду политическому моменту исправить авторский замысел. Такого же серого, стального цвета, как задумывалось, остались штыки на Кургане Славы. Да и монумент Победы у вечного огня еще никто не придумал «освежать» к празднику красно-зеленым колером.

Поэтому хочется попросить у некоторых активистов, а конкретно у заместителя председателя Мостовского райисполкома Марины Давыдик, курирующей развитие социальной сферы района (а значит, вопросы культуры в том числе), показать диплом о базовом образовании.

Уважаемая Марина Осиповна, вы искусствовед? Архитектор? Культуролог? Ландшафтный дизайнер? Нет. Насколько известно, вы окончили Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка, работали в Мостах в школе №5 (кажется, преподавали труд и географию), были директором центра социального обслуживания населения. Видимо, проявили себя достойно, пошли на повышение, стали занимать одну из руководящих должностей в райисполкоме. Вполне возможно, что в социальных вопросах опытны и компетентны и отдаетесь государственной службе всей душой. Но зачем вторгаться в область монументального искусства, в которой вы явно не специалист? В которой кроме природного таланта (а это само по себе большая редкость и ценность) нужны большие специальные знания. Чтобы ими обладать в полной мере, люди учатся десятилетия! Кстати, у вас в районе есть архитектор – вы с ним советовались? В стране существует Министерство культуры – вы там проконсультировались? Или хотя бы в Гродно позвонили?.. А взять да обмазать (другого глагола не подберу) масляной краской стелу – это как запустить частушки во время панихиды. Вы просто разрушили гармонию окружающей среды. Хочу заметить, что, если бы стелу выкрасили в бело-красно-белый цвет, я сказала бы точно то же: безобразие и безвкусица!

Чтобы попробовать вас убедить, что сделанное – ошибка, я попросила известных белорусских скульпторов и архитектора, чьи работы украшают столицу и другие города Беларуси, прокомментировать этот вопиющий случай идеологического «загула».

Владимир СЛОБОДЧИКОВ, заслуженный деятель искусств, лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства, профессор Белорусской государственной академии искусств:

– Это плохой вкус и дилетантизм. А еще очевидное нарушение юридических норм. Изменение памятника может быть произведено только после обсуждения со специалистами, а не когда захотелось начальнику. Никакой начальник не имеет права приказать покрасить стелу, это не может быть личной инициативой кого бы то ни было. Все памятники, памятные знаки и скульптуры, прежде чем появиться в любом городе страны, проходят профессиональную экспертизу в Художественном совете по монументальному и монументально-декоративному искусству при Министерстве культуры. Поэтому их изменения тоже надо согласовывать с монументальным советом. В районном городе Мосты, наверное, есть главный архитектор – он, человек с высшим образованием, разве не знает об этом? Почему он допустил этот китч? Почему допустил порчу стелы областной совет по монументальному искусству? Или его не поставили в известность? Я считаю, здесь вопрос лежит в юридической плоскости гораздо больше, чем в эстетической.

Сергей БОНДАРЕНКО, член Белорусского союза художников и Китайского института живописи и искусств:

– Сейчас всё может быть – какие еще комментарии? Профессиональные критерии отсутствуют. Они, вернее, не востребованы. Но я вообще посоветовался бы с историками насчет красно-зеленого цвета на стеле, посвященной погибшим в Великую Отечественную войну. Насколько известно, люди шли в атаку и погибали под красным флагом, а не под красно-зеленым. Есть ли документальные свидетельства, что под флагом БССР совершались военные действия советских солдат и офицеров в годы войны? Я с такими фото- и видеодокументами не знаком. Поэтому, если бы стелу покрасили в красный цвет, можно было бы еще о чем-то говорить. А так – художественная безвкусица, да еще и нарушение исторической правды. Печально.

Армен САРДАРОВ, доктор архитектуры, декан архитектурного факультета БНТУ:

– Во-первых, надо узнать является ли монумент в Мостах архитектурным памятником. Каков его статус? Если монумент признан памятником, то все изменения, конечно, должны быть согласованы с определенными структурами. Во-вторых, о материале: красить гранит – это совершенная дикость. А вот штукатурку красить можно и надо. Оштукатуренные поверхности нуждаются в уходе. Очень тяжело мне об этом говорить, потому что я не видел стелу в реальности. И потом, я не хочу политизировать любую инициативу. С точки зрения хозяйственников – это обычное стремление сделать среду ярче, живее. А вообще-то у нас это проблема остро стоит – мы слишком много красим в архитектуре. А это деликатный момент, и каждый случай нужно рассматривать отдельно.

Публикация – из № 34 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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