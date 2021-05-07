Дело о картине Алеся Пушкина набирает размах

Гродненского журналиста Павла Можейко, основателя культурного пространства «Центр городской жизни», 7 мая вызвали в управление Следственного комитета в Минске. Он пробыл там несколько часов.

«Чувствую, что дело набирает размах, – сказал он «Белсату». – Статус наш не изменился: я подозреваемый по делу, Алесь Пушкин остается за решеткой».

Павел Можейко находится под подпиской о неразглашении. Ведет дело Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета РБ. Можейко утверждает, что никаких следственных действий не проводилось.

Перед походом к следователям Можейко говорит: надеялся услышать, что «все претензии к нему и Алесю Пушкину сняты, дело закрывают ввиду отсутствия состава преступления, а Алеся в конце концов отпустят на свободу, к семье и творчеству».

Дело против Павла Можейко и художника Алеся Пушкина возбудили 30 марта.

В «Центре городской жизни» 19 марта открылась выставка Пушкина, где художник презентовал проект росписей гродненского Старого замка, а также ряд собственных работ разных лет. Прокуратура посчитала, что экспозиция одной из картин, а именно портрета послевоенного антисоветского подпольщика Евгения Жихара, нарушает существующее законодательство – ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма»).

Можейко и Пушкину за выставленную картину грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Можейко задержали после допроса 26 марта, но 29 марта он вышел на свободу с формулировкой «исчезли основания для содержания под стражей». Алеся Пушкина задержали 30 марта на реставрации дворца в Могилевской области и конвоировали в гродненскую тюрьму – он остается в неволе, 28 апреля этапировали в минское СИЗО на улице Володарского.

На 12 мая в Гродно запланировано Заседание Экономического суда по Гродненщине о прекращении деятельности Центра городской жизни. С таким требованием выступила прокуратура Гродно, ссылаясь на «картину подпольщика», экспонируя которую, Центр якобы нарушил законодательство Республики Беларусь.

В защиту Центра городской жизни с открытым обращением выступили жители Гродно и других городов Беларуси. Подписи под обращением поставили уже 1150 человек.

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