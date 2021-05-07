Болгария будет принимать белорусских туристов при условии наличия одного из документов, подтверждающих:

полный курс вакцинирования, или

или перенесенное ранее заболевание COVID-19, или

или отрицательный PCR-тест.

Вот какую информацию по поводу поездки в Болгарию предоставляет своим клиентам туристическая компания «Ростинг».

Вакцинация

Если турист прошел полный курс вакцинирования, после истечения 14-дневного срока после введения последней дозы вакцины посетить Болгарию можно без сдачи PCR-теста. Полный курс вакцинирования считается пройденным, если были проведены все этапы ввода вакцины в организм человека.

В данном случае при себе необходимо иметь подтверждающий документ о вакцинировании (оригинал). Документ должен содержать ФИО на латинице в соответствии с документом, удостоверяющим личность, дату рождения, даты, когда введены вакцины, торговое наименование и номер партии поставленной вакцины, наименование производителя, государство, где выдан документ, и название организации, выдавшей документ.

Список разрешенных вакцин:

Торговое наименование вакцины, согласно разрешению для использования в ЕС Наименование производителя Полная схема вакцинации Comirnaty/ BNT162b2 BioNTech/Manufacturing/GmbH/ Pfizer-Biontech 2 дозы Vaxzevria/ AZD1222 AstraZeneca AB 2 дозы AZD1222 SK Bioscience Co Ltd 2 дозы Moderna / mRNA-1273 MODERNA BIOTECH 2 дозы Janssen / Ad26.COV2.S Janssen-Cilag/International/NV 1 доза Covishield/(ChAdOx1_nCoV-19) Serum Institute of India 2 дозы SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) Sinopharm / BIBP1 2 дозы SARS-CoV-2 / Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) Sinovac Biotech Ltd. 2 дозы Sputnik V The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology 2 дозы

Документ о перенесенном заболевании COVID-19

Документ о положительном результате теста PCR или экспресс-теста на антиген на COVID-19 – для лиц, переболевших COVID-19, в период от 15 до 180 дней с даты проведенного исследования.

Документ должен содержать ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность, данные о лаборатории, которая провела тест (наименование, адрес или другие контактные данные), дату проведения исследования, метод теста (PCR) или экспресс-тест на антиген (RAT), прописанные латиницей, с положительным результатом (Positive).

Отрицательный PCR-тест

Наличие отрицательного результата теста PCR, проведенного за 72 часа до въезда в страну, или отрицательного экспресс-теста на антиген, проведенного за 48 часов до въезда в страну, разрешает въезд гражданам Республики Беларусь на территорию Республики Болгария.

Документ, показывающий отрицательный результат, должен содержать ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность, данные о лаборатории, которая провела тест (наименование, адрес или другие контактные данные), дату проведения теста PCR, метод теста (PCR) или экспресс-тест на антиген, прописанные латиницей, и отрицательный результат (Negative).

«Однако из-за того, что меры и ограничения, действующие в зарубежных странах, постоянно меняются, информация по условиям въезда, а также и иные тонкости путешествий, могут меняться ближе к дате вылета», – информируют в «Ростинге».

Публикация – из № 34 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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