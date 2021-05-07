Болгария будет принимать белорусских туристов при условии наличия одного из документов, подтверждающих:
- полный курс вакцинирования, или
- перенесенное ранее заболевание COVID-19, или
- отрицательный PCR-тест.
Вот какую информацию по поводу поездки в Болгарию предоставляет своим клиентам туристическая компания «Ростинг».
- Вакцинация
Если турист прошел полный курс вакцинирования, после истечения 14-дневного срока после введения последней дозы вакцины посетить Болгарию можно без сдачи PCR-теста. Полный курс вакцинирования считается пройденным, если были проведены все этапы ввода вакцины в организм человека.
В данном случае при себе необходимо иметь подтверждающий документ о вакцинировании (оригинал). Документ должен содержать ФИО на латинице в соответствии с документом, удостоверяющим личность, дату рождения, даты, когда введены вакцины, торговое наименование и номер партии поставленной вакцины, наименование производителя, государство, где выдан документ, и название организации, выдавшей документ.
Список разрешенных вакцин:
|Торговое наименование вакцины, согласно разрешению для использования в ЕС
|Наименование производителя
|Полная схема вакцинации
|Comirnaty/ BNT162b2
|BioNTech/Manufacturing/GmbH/ Pfizer-Biontech
|2 дозы
|Vaxzevria/ AZD1222
|AstraZeneca AB
|2 дозы
|AZD1222
|SK Bioscience Co Ltd
|2 дозы
|Moderna / mRNA-1273
|MODERNA BIOTECH
|2 дозы
|Janssen / Ad26.COV2.S
|Janssen-Cilag/International/NV
|1 доза
|Covishield/(ChAdOx1_nCoV-19)
|Serum Institute of India
|2 дозы
|SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)
|Sinopharm / BIBP1
|2 дозы
|SARS-CoV-2 / Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)
|Sinovac Biotech Ltd.
|2 дозы
|Sputnik V
|The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology
|2 дозы
- Документ о перенесенном заболевании COVID-19
Документ о положительном результате теста PCR или экспресс-теста на антиген на COVID-19 – для лиц, переболевших COVID-19, в период от 15 до 180 дней с даты проведенного исследования.
Документ должен содержать ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность, данные о лаборатории, которая провела тест (наименование, адрес или другие контактные данные), дату проведения исследования, метод теста (PCR) или экспресс-тест на антиген (RAT), прописанные латиницей, с положительным результатом (Positive).
- Отрицательный PCR-тест
Наличие отрицательного результата теста PCR, проведенного за 72 часа до въезда в страну, или отрицательного экспресс-теста на антиген, проведенного за 48 часов до въезда в страну, разрешает въезд гражданам Республики Беларусь на территорию Республики Болгария.
Документ, показывающий отрицательный результат, должен содержать ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность, данные о лаборатории, которая провела тест (наименование, адрес или другие контактные данные), дату проведения теста PCR, метод теста (PCR) или экспресс-тест на антиген, прописанные латиницей, и отрицательный результат (Negative).
«Однако из-за того, что меры и ограничения, действующие в зарубежных странах, постоянно меняются, информация по условиям въезда, а также и иные тонкости путешествий, могут меняться ближе к дате вылета», – информируют в «Ростинге».
Публикация – из № 34 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.
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