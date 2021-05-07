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Болгария будет принимать белорусских туристов при условии наличия одного из документов, подтверждающих:

  • полный курс вакцинирования, или
  • перенесенное ранее заболевание COVID-19, или
  • отрицательный PCR-тест.

Вот какую информацию по поводу поездки в Болгарию предоставляет своим клиентам туристическая компания «Ростинг».

  1. Вакцинация

Если турист прошел полный курс вакцинирования, после истечения 14-дневного срока после введения последней дозы вакцины посетить Болгарию можно без сдачи PCR-теста. Полный курс вакцинирования считается пройденным, если были проведены все этапы ввода вакцины в организм человека.

В данном случае при себе необходимо иметь подтверждающий документ о вакцинировании (оригинал). Документ должен содержать ФИО на латинице в соответствии с документом, удостоверяющим личность, дату рождения, даты, когда введены вакцины, торговое наименование и номер партии поставленной вакцины, наименование производителя, государство, где выдан документ, и название организации, выдавшей документ.

Список разрешенных вакцин:

Торговое наименование вакцины, согласно разрешению для использования в ЕСНаименование производителя Полная схема вакцинации
Comirnaty/ BNT162b2BioNTech/Manufacturing/GmbH/ Pfizer-Biontech2 дозы
Vaxzevria/ AZD1222AstraZeneca AB2 дозы
AZD1222SK Bioscience Co Ltd2 дозы
Moderna / mRNA-1273MODERNA BIOTECH2 дозы
Janssen / Ad26.COV2.SJanssen-Cilag/International/NV1 доза
Covishield/(ChAdOx1_nCoV-19)Serum Institute of India2 дозы
SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)Sinopharm / BIBP12 дозы
SARS-CoV-2 / Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV)Sinovac Biotech Ltd.2 дозы
Sputnik VThe Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology2 дозы

 

  1. Документ о перенесенном заболевании COVID-19

Документ о положительном результате теста PCR или экспресс-теста на антиген на COVID-19 – для лиц, переболевших COVID-19, в период от 15 до 180 дней с даты проведенного исследования.

Документ должен содержать ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность, данные о лаборатории, которая провела тест (наименование, адрес или другие контактные данные), дату проведения исследования, метод теста (PCR) или экспресс-тест на антиген (RAT), прописанные латиницей, с положительным результатом (Positive).

  1. Отрицательный PCR-тест

Наличие отрицательного результата теста PCR, проведенного за 72 часа до въезда в страну, или отрицательного экспресс-теста на антиген, проведенного за 48 часов до въезда в страну, разрешает въезд гражданам Республики Беларусь на территорию Республики Болгария.

Документ, показывающий отрицательный результат, должен содержать ФИО в соответствии с документом, удостоверяющим личность, данные о лаборатории, которая провела тест (наименование, адрес или другие контактные данные), дату проведения теста PCR, метод теста (PCR) или экспресс-тест на антиген, прописанные латиницей, и отрицательный результат (Negative).

«Однако из-за того, что меры и ограничения, действующие в зарубежных странах, постоянно меняются, информация по условиям въезда, а также и иные тонкости путешествий, могут меняться ближе к дате вылета», – информируют в «Ростинге».

Публикация – из № 34 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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