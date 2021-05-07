Юрий Чиж родился и вырос в деревне Соболи, что недалеко от города Береза Брестской области. Там живет родственница основателя империи «Трайпл» Анна Степановна Чиж – вдова его родного брата Евгения, который умер около десяти лет назад.

«Народная Воля» поинтересовалась у нее последними новостями про известного бизнесмена.

Как сообщала «Народная Воля», информация о том, что задержан известный бизнесмен, основатель компании «Трайпл» Юрий Чиж, появилась 17 марта, а задержали его 15-го. Была информация, что к Чижу якобы есть претензии по поводу неуплаты налогов и что нынешнее уголовное дело будто перекликается с тем, что было возбуждено в отношении него в 2016 году. Однако официально информации по делу Чижа по-прежнему нет: все спецслужбы и пресс-службы силовых ведомств комментируют всё что угодно, но только не эту тему.

«Пока ничего не слышно, – вздыхает Анна Степановна Чиж. – Абсолютно никаких новостей! Он по-прежнему сидит. Я сама переживаю.

Как раз в марте Юра ко мне приезжал. У меня тут и c печкой проблемы возникли, и с домом. Говорил: мол, потом подъеду – и всё сделаем. Он полетел в Москву, а когда вернулся, его в аэропорту задержали».

По словам Анны Степановны, его обвиняют в неуплате налогов.

«Мы перед его поездкой в Москву разговаривали, я накануне узнала новость, что у «Трайпла» заправки забрали, а он говорит: «Ничего, всё будет нормально!», – вспоминает она тот разговор с Юрием Чижом. – Ну сколько уже можно брать с одного человека? Ну что ему, отдать всё и идти с сумкой всё начинать с нуля? Это не по-людски как-то…

Я, когда была на свадьбе в Минске, племянника женили, мы заночевали в Минске. Он нас в свой «Раковский бровар» привез завтракать, а сам поехал к Лукашенко косить. Всё нормально было в ту пору! А потом резко всё пошло наперекос…»

В 2016 году Юрий Чиж тоже угодил в следственный изолятор. Анна Степановна говорит, что после той отсидки он рассчитался с государством.

«Он очень много миллионов отдал тогда, но рассчитался до копейки! Чего они сейчас от него хотят? Наверное, чтобы всё отдал. Всё, что есть. Чтобы ничего у него не осталось. Я такого не понимаю…»

Анна Степановна говорит, что у нее сейчас нет связи с Юрием Чижом, писем от него тоже нет: «Не разрешают, наверное».

«Все переживают за него, – говорит она. – И жена, и дети. У Юры недавно третий внук родился – у старшего сына. Он, в последний раз когда приезжал, рассказал эту новость про внука. Накануне 8 марта я его как раз видела.

Младший сын пока передумал жениться, а у дочери Татьяны еще детей нет, она недавно только замуж вышла.

Юра – он простой человек. И из простой миски поест, и по-простому поговорит, чем может – всегда поделится. А знаете, сколько он всего для нашей деревни сделал? Ему очень многие благодарны! У нас бесплатная баня благодаря ему. И кто бы к нему ни обратился – он никому не отказывал, всегда помогал! Он много людям отдавал. Причем никак это не афишировал.

Вы меня спрашиваете, чем закончится это дело? Я одно могу сказать: сейчас он будет сидеть, но не отдаст то, что от него требуют. Потому что это неправильно, не по справедливости. Он всю жизнь работал. Даже на Север ездил к моему брату. Он всегда старался заработать копейку, чтобы помочь матери, помочь братьям, племянникам, помочь всем – у него такая натура».

Публикация – из № 34 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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