Единовременных выплат ветеранам к 9 Мая в этом году в Беларуси не будет. Эту информацию официально подтвердили на пресс-конференции, приуроченной к празднику.

В некоторых других странах ветераны получат такие выплаты. На 9 Мая в стране намерены устроить фейерверк, концерты, чествование флага, запуск красно-зеленых шариков, пишет TUT.BY.

— Выплат, приуроченных к 9 Мая, в этом году не предусмотрено, — сообщила в ответ на вопросы журналистов представитель Министерства труда и социальной защиты.

Напомним, в предыдущие два года единовременные материальные выплаты для ветеранов были предусмотрены. Однако это были юбилейные годы. В 2018-м, к примеру, таких выплат не было.

В Беларуси за последний год заметно сократилось число ветеранов Великой Отечественной. На 1 апреля этого года в нашей стране их насчитывалось 3337, сообщают в Минтруда. Это на 1469 человек меньше, чем годом ранее.

На 1 апреля этого года в Беларуси проживало 3337 ветеранов ВОВ (в том числе 1877 участников и инвалидов войны, 1057 награжденных труженика тыла, 317 блокадников Ленинграда).

Больше всего ветеранов ВОВ на начало апреля этого года проживало в Минске — 993 человека, а меньше всего — в Гродненской области: 241.

В нынешнем году на 9 Мая, судя по сайту госзакупок, в Минске будет насыщенная программа. На площади Государственного флага намечено чествование флага и герба.

На площади Победы запланировали концерт «Подвиг народа бессмертен». На прошлой неделе появился тендер на техобеспечение мероприятия. Стоимость этой закупки оценивается в 430 000 рублей.

Также в Минске на 9 Мая запланирован фейерверк. Судя по тендеру, размещенному на сайте госзакупок, из бюджета на оборудование для зрелища готовы потратить 230 тысяч рублей.

В регионах на 9 Мая также планируется праздничная программа.

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