В министерстве внутренних дел Беларуси 6 мая заявили, что на них и на неких «обычных граждан» продолжается давление «со стороны деструктивных элементов».

В связи с этим в МВД напомнили про «общепринятые нормы поведения в обществе» и пригрозили наказать за «вызывающее подведение». Что в министерстве внутренних дел считают «общепринятыми нормами» там не пояснили. Как и термин — «вызывающее поведение».

Главное, что требуют в МВД — это соблюдать действующее законодательство. А еще не использовать «незарегистрированную символику».

Нарушающие данные рекомендации МВД будут доставлены в милицию для разбирательств.

«Виновные лица будут установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Личный состав органов внутренних дел и внутренних войск мобилизован на добросовестное несение службы и готов к обеспечению общественного порядка при проведении праздничных мероприятий», — заявил замначальника управления охраны правопорядка министерства внутренних дел Владимир Станилевич, передает БелТА.

Также в МВД попросили неких «добропорядочных граждан» быть бдительными, обращать внимание на подозрительных лиц и бесхозные предметы.

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