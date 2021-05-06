На днях крупный индийский бизнесмен написал пост в Likedin о том, каким должен быть настоящий лидер. Пост сопровождался красноречивым видео, которое, по моему мнению, способно заставить любого задуматься над вопросом «Какой лидер нам нужен?»

Эти 20 секунд видео действительно говорят тысячи слов о том, каким должен быть настоящий лидер.

Сюжет одновременно простой и глубокий. Отец играет со своими детьми – мальчиком и девочкой. Сначала предлагает сыну ударить себя по рукам. Мальчик с азартом включается в игру, пытаясь посильнее ударить. Вроде бы всем весело и всем хорошо. Отец предлагает дочери поиграть. Девочка смотрит на руки отца, потом нагибается и целует их. Потом бросается на шею отца и нежно обнимает его, показывая всю свою любовь. Порыв девочки настолько искренний и увлекающий, что обнимать отца бросается и мальчик, который всего несколько секунд назад пытался побольнее ударить по его рукам.

Весь этот ролик будто специально снят для Беларуси, для той ситуации в которой мы все оказались. Лично для меня нет сомнений в том, кто на этом ролике настоящий лидер. Маленькая девочка своей любовью смогла увлечь за собой не только брата, но и взрослого отца.

Индийский бизнесмен такого же мнения. Он говорит, что 20-секундный ролик наиболее полно раскрывает все характеристики, все атрибуты, которыми должен обладать настоящий лидер. И главный из них заключается в том, что настоящий лидер не никогда причинит вреда другому. Даже в самых смелых снах. Даже если это всего лишь игра.

Для меня и раньше не было секретом, кто в современной Беларуси настоящий лидер. Таких маленьких девочек, наполненных безграничной любовью к своему народу, у нас в последнее время появилось очень много. Я не буду их перечислять, так как боюсь кого-то забыть и тем самым обидеть. Но глядя на этот ролик я очень живо представил наших девушек, которые в ответ на агрессию людей в балаклавах, обнимали их и дарили цветы. Представил именитую спортсменку, которая пожертвовала очень многим, чтобы встать на защиту белорусского спорта и его представителей. Вспомнил женщину, излучавшую на протестах любовь, потом похищенную и брошенную в темницу, но все равно не потерявшую своих лидерских качеств. Таких девочек было много, именно они и сделали белорусский протест мирным, полным человеческой любви даже к своим гонителям.

В 2021 году многие засомневались в том, а нужен ли был Беларуси такой протест? Может быть следовало поступить так, как в Украине?

Честно скажу, я тоже засомневался. Но посмотрев этот ролик, прогнал прочь все сомнения. Ведь именно такой протест показал нам настоящих белорусских лидеров. С женским лицом и безграничной любовью. Лидеров, которых так сильно испугался он.

Я очень хочу, чтобы этот ролик посмотрели все «ябатьки» и те самые «красавцы» в балаклавах. Посмотрели и, наконец, задумались о том, кто в нашей стране настоящий лидер, за кем нужно идти и кого защищать. Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что завтра у всех откроются глаза, и ситуация в стране в один миг изменится. Но если они хотя бы задумаются – это уже будет большая победа. Не нужно никаких восстаний, заговоров или переворотов. Нужно просто обнять и пожалеть того, кто рядом с тобой предлагает бить, сажать и зачищать… Чтобы стать еще одним белорусским лидером. И когда таких лидеров соберется критическая масса, наша страна изменится так, что нам еще завидовать будут. Может быть я слишком наивный (есть такой грешок), но я искренне верю в это.

А вот то самое видео.

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