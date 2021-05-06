Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска в четверг совершил первую успешную посадку, сообщает Радио Свобода.

Версия Starship SN15 стартовала с полигона Бока-Чика в штате Техас. В ходе испытаний корабль поднялся на высоту 10 километров с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Этот полет прототипа Starship стал первым удачным запуском после череды неудач. Предыдущий испытательный полет, состоявшийся 30 марта, закончился взрывом корабля в воздухе. В ходе запусков в декабре и феврале ракеты взорвались и разрушились при посадке.

В конце апреля глава SpaceX заявил, что на последнем прототипе по сравнению с предыдущими версиями проведены “сотни конструктивных усовершенствований”.

Компания SpaceX разрабатывает Starship в качестве альтернативы ракетам Falcon-9 и Falcon Heavy. Глава компании Илон Маск ожидает, что корабли этой модели впоследствии будут использоваться для пилотируемых полетов на Луну и на Марс.

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