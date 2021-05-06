Под Минском заметили самого дорогого кота в мире. Хозяев рядом не было

В социальной сети разместили фотографию кота породы Саванна, который, как утверждается, был замечен под Минском.
Кота заметили в районе поселка Колодищи.
Его фото разместила в Facebook Эльмира Яворская. По ее словам, кот довольно большой, и к нему страшно приближаться.
Сам кот на контакт не пошел, МЧС и ЖКХ также не пришли на помощь в поимке кота.
“Буду благодарна всем, кто живёт в Колодищах и близлежащих районах. Передайте информацию соседям. Может найдём его и его хозяина”, – написала девушка.
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