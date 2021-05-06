Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021, который проходит в онлайн-формате, назвали лучшую вакцину от коронавируса. Ей стал препарат от американской компании Moderna.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer и BioNTech при этом «получил весьма высокую оценку».

Эксперты также выбрали Moderna в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины». По какому принципу происходил отбор, не уточняется.

Всемирный конгресс вакцин — серия конференций с участием международных экспертов и ученых, которые занимаются проблемами разработки и распространения препаратов. Он проводится более 20 лет.

30 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от Modernа в список рекомендованных для экстренного использования.

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech, как сообщили разработчики, превышает 90%, AstraZeneca — 70%, «Спутника V» — 97%.

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