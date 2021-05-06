В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 155 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались. Выздоровели более 133 млн пациентов.

В Индии за сутки выявили 412 262 новых случая заражения коронавирусом и 3980 летальных исходов от последствий COVID-19. Это максимальные показатели суточного прироста. Всего с начала пандемии в этой стране выявили более 21,1 млн случаев заражения, 230 168 пациентов скончались. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше. В стране проживают более 1,3 млрд человек.

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