«Дело закрыто». Надпись на асфальте «Жыве» — не пикет

В истории 13-летней Евгении, которая в конце марта написала на асфальте «Жыве» и тем самым, по мнению милиции, совершила пикетирование, поставлена точка. «Дело закрыто», — сообщила TUT.BY мама подростка Ирина Ворочкова. — Комиссия по делам несовершеннолетних решила, что вопросов к ребенку и родителям нет».

Напомним, вечером 29 марта Женя гуляла с друзьями. Когда ребята шли по улице Пулихова, девушка достала баллончик, нарисовала на траве сердечки и написала на пешеходной дорожке «ЖЫВЕ». Рядом оказался бус с милицией. Сотрудники заметили, что сделала школьница, и ребят забрали в Партизанское РУВД Минска. О задержании дочки, рассказывала тогда мама, она узнала лишь через полтора часа: Ирина дозвонилась Жене на мобильный, следователь взяла у подростка трубку и сообщила, что произошло.

На Ирину составили протокол по ч. 1 ст. 10.3 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). В документе написали: Ирина не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись «ЖЫВЕ» краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия. Это выразилось в принятии ею активного участия в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом. Сделала она это, указано в протоколе, «с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов». В итоге нарушила ч. 1 ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Но поскольку в момент правонарушения школьнице было всего 13 лет, протокол составили на маму.

— Сегодня мы с дочкой ходили на комиссию по делам несовершеннолетних. Специалисты должны были решить: ставить нас на учет как неблагополучную семью или нет, — описывает происходящее Ирина. — Все проходило довольно спокойно. Ситуацию пытались вывести на политическую тему. Спрашивали, например, с каким посылом ребенок хотел написать это слово, но я снимала с повестки такие вопросы. «Жыве» — обычное слово, как, например, «мама», «папа», «солнце», поясняла я и попросила не искать тут второй смысл.

Заседание, рассказывает собеседница, длилось примерно полтора часа. Выслушав маму с дочкой, комиссия посовещалась, и семье объявили: «Вопросов к ребенку и родителям нет».

— Нам сообщили: систематических нарушений нет. Родители занимаются воспитанием ребенка, поэтому нарушения ч. 1 ст. 10.3 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) нет, — передает ту беседу Ирина. — Я благодарна специалистам в комиссии, которые переживают за будущее нашей страны и понимают: нельзя наказывать детей ни за что.

По словам Ирины, на сотрудника милиции, которая опрашивала ее дочь, и тех, кто Женю задерживал, она написала жалобу.

— Документ я отдала комиссии, а комиссия должна передать его в прокуратуру Партизанского района, — отмечает собеседница. — В жалобе я написала, что в сложившейся ситуации нарушены права детей и в будущем по отношению к детям такого быть не должно.

— Как Женя отреагировала на всю эту ситуацию?

— Мы ее морально подготовили, поэтому она держалась молодцом, — отвечает мама. — Наши знакомые из группы поддержки шутили, что когда-нибудь Женю поместят на «Доску почета».

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