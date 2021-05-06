Футболисты лондонского “Челси” со счетом 2:0 нанесли поражение мадридскому “Реалу” в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 28-й минуте встречи, прошедшей в Лондоне, ворота гостей поразил Тимо Вернер, на 85-й минуте точный удар нанес Мейсон Маунт.

Первый матч, состоявшийся ранее на поле “Реала”, завершился вничью – 1:1. По сумме двух встреч в финал выходит “Челси”.

В решающем матче турнира “Челси” сыграет с другим представителем Англии, командой “Манчестер Сити”. Игра пройдет 29 мая в Стамбуле.

Для “Челси” это будет третий финал ЛЧ. В 2012 году он выиграл турнир, победив по пенальти немецкую “Баварию” в Мюнхене. В 2008 году лондонский клуб также в серии 11-метровых ударов уступил соперникам из “Манчестер Юнайтед” в Москве.

Что касается “Манчестер Сити”, эта команда в финалах Лиги чемпионов еще не играла.

Поделиться ссылкой: