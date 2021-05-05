Задержали по подозрению в краже, а судили за неповиновение

В Минске на 15 суток осудили тренера-массажистку Светлану Чеботарь.

25-летнюю девушку задержали утром 4 мая, сообщают волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра “Весна”. Ей заявили, будто она похожа на лицо, “осуществившее кражу в магазине “Мила”. Однако протокол в Центральном РУВД на Светлану составили за неповиновение сотрудникам милиции (ст. 24.3 КоАП).

5 мая дело Чеботарь судья Виктория Шабуня рассматривала в зале, закрытом на замок и присудила 15 суток ареста.

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