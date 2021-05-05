В США на волю выпустили генетически модифицированных комаров

Биотехнологическая фирма Oxitec запускает в “полевые испытания” своих модифицированных насекомых во Флориде. До этого компании пришлось десять лет бороться за общественное одобрение и дозвол регулирующих органов, сообщает Nature.

Биотехнологическая фирма впервые выпустила ГМО-комаров в Соединенных Штатах. Эксперимент, начатый на этой неделе во Флориде — несмотря на возражения некоторых местных критиков — тестирует метод подавления популяций диких комаров Aedes aegypti, которые могут переносить тяжелые заболевания: вирус Зика, лихорадку денге, желтую лихорадку и др.

Ранее компания Oxitec, уже проводила испытания модифицированных насекомых в Бразилии, Панаме, Малайзии и на Каймановых островах.

Технология эксперимента

Ученые британской компании Oxitec добавили в ДНК самцов Aedes aegypti доминантный ген смертности. В результате у самок будет появляться нежизнеспособное потомство и популяция комаров должна сократиться.

По информации Oxitec, в мире уже летает более миллиарда генетически модифицированных комаров и они показали положительные результаты в сокращении популяции опасных насекомых в Бразилии.

Ученые убеждают, что такие комары не наносят вреда окружающей среде, они не токсичны и не влияют на других представителей фауны. И, в конце концов, такие особи не кусают человека, как и другие самцы Aedes aegypti.

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