Финская компания Trombia Technologies начала тестировать в Хельсинки робота, который пылесосит городские улицы.

Робот Trombia Free внешне похож на футуристичный автомобиль, а также напоминает очертаниями большую колесную газонокосилку. Длина робота составляет 3,5 метра, а ширина – 2,3 метра (3 метра с учетом дополнительных щеток). Для автономного передвижения по городу робот использует камеры с машинным зрением и лидар. С их помощью робот может избегать столкновений с препятствиями и способен работать днем и ночью в любую погоду, пишет New Atlas.

Максимальная скорость робота составляет 10 километров в час, но в процессе уборки он двигается со скоростью от 2 до 6 километров в час. В рамках испытаний робот пылесосит велодорожку Баана, а по ночам убирает разные улицы Хельсинки. В зависимости от емкости батареи (45,6 или 91,2 кВт*ч) Trombia Free может работать 8,5 или 17 часов на одной зарядке в режиме обычной уборки. В режиме повышенной мощности это время сокращается примерно вдвое.

Helsinki Baana Bicycle lane sweeping pilot underway. Getting all wet, but we are #allweatherautonomous.#smartcities #sweeper #streetcleaning pic.twitter.com/m9txztAPic

— Trombia Technologies (@TrombiaTech) April 23, 2021