Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отмечает большое количество желающих вакцинироваться от коронавируса.”Большое количество” – это 400 тысяч человек, которые в настоящее время записались на вакцинирование, отмечает Ежедневник.

Правда, непонятно, почему чуть более 4% населения страны названо большим количеством, когда в соседней Литве уже полностью вакцинировано 12% жителей страны.

В Беларуси, по последним данным РЦГЭОЗ, два компонента вакцины получили 137 тысяч человек, что составляет примерно 1,45% жителей страны. Одну дозу уже ввели 296 тысячам граждан республики, или 3,14% населения. С такими темпами вакцинации и речи не может быть об эффективном противодействии пандемии.

Как заявила заместитель главного врача РЦГЭОЗ Ирина Глинская, «для достижения цели хотелось бы, чтобы вакцинация шла более активными темпами, но у всех стран свои возможности».

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