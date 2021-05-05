Страны G7 призывают власти Беларуси провести новые выборы под международным наблюдением, а также освободить “несправедливо заключённых” (и политзаключённых, и участников протестов, находящихся под следствием) “за выражение своих демократических устремлений”.

Об этом говорится в заявлении, распространённом по итогам саммита глав МИД стран G7, который прошёл в Лондоне, передает Еврорадио. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

“Мы призываем режим провести новые, свободные и честные выборы под международным наблюдением, — говорится в документе. — Мы привержены поддержке демократических устремлений белорусского народа и привлечению к ответственности лиц, причастных к нарушению прав человека”.

Страны G7 призывают официальный Минск прекратить “подавление прав человека и фундаментальных свобод”.

Беларусь уже находится под санкциями ЕС и США из-за нарушения прав человека, фальсификации итогов президентских выборов 2020 года. Нашей стране грозят новые санкции. В этой ситуации Александр Лукашенко обещает прежде всего европейцам контрсанкции.

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