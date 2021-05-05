Клуб белорусского нападающего Егора Шаранговича “Нью-Джерси” провел последний в сезоне домашний матч. “Дьяволы” принимали “Бостон Брюинз”.
В середине первого периода хозяева повели благодаря голу Павла Захи. Однако во втором периоде пропустили две безответные шайбы, уйдя на второй перерыв при счете 1:2.
В третьей двадцатиминутке Йеспер Боквист сравнял счет в матче, но гостям понадобилась всего минута, чтобы снова выйти вперед. Уйти от поражения “Дьяволам” помог Шарангович. Чуть более чем за 7 минут до окончания периода белорусский нападающий сравнял счет, забросив свою 16-ю шайбу в НХЛ.
Let’s (sharan)Go(vich)!
🚨: Sharangovich
🍎: Severson
🍏: Bahl pic.twitter.com/47B45khL62
— New Jersey Devils (@NJDevils) May 5, 2021
В овертайме удача была на стороне хозяев, на третьей минуте Павел Заха оформил дубль, принеся победу “Нью-Джерси” – 4:3.
“Дьяволам” остается провести в сезоне три выездных матча – два против “Нью-Йорк Айлендерс” и один против “Филадельфии Флайерз”. Шансы на выход в плей-офф команда уже потеряла.
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