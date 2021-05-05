Четыре немецких адвоката обратились в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протесов, начавшихся после президентских выборов в августе 2020 года. От имени десяти пострадавших от пыток белорусов они заявили в прокуратуру о преступлениях против человечности, совершенных Александром Лукашенко, которого ЦИК страны в очередной раз объявил победителем выборов, пишет Deutsche Welle.

Адвокаты подчеркнули, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан. В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений. При этом адвокаты сослались на универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

Адвокаты представляют интересы десяти белорусов

“Наши клиенты ожидают, что Германия и в случае Беларуси объявит себя сторонницей защиты универсальных прав человека”, – заявили в интервью dpa юристы, представляющие интересы десяти жителей Беларуси.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, вследствие чего здоровью всех их был нанесен серьезный вред. В частности, они сообщили о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками. “В целом действия властей можно назвать только зверскими”, – отметили адвокаты.

Белорусская диаспора в Германии: “Это первый шаг”

“Это первый шаг на пути неизбежного признания режима террористической организацией со всеми вытекающими последствиями”, – так прокомментировал DW заявление на Лукашенко в немецкую прокуратуру представитель белорусской диаспоры в Германии. Именно она была инициатором этого шага.

Работа над заявлением о преступлении против человечности, по его словам, началась в сентябре-октябре 2020 года: “Потом появились адвокаты, которые сказали, что такой процесс возможен, что такой опыт уже есть и что для них будет “делом чести” нам помочь”.

В заявлении указаны имена более десяти пострадавших от действий режима. В диаспоре говорят, что еще более ста человек готовы присоединиться к заявлению в зависимости от реакции прокуратуры. “Конечно же, мы ожидаем вынесения обвинительного вердикта”, – уверены в белорусской диаспоре в Германии.

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