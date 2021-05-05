4 мая редакция Intex-press получила два письма. Первое — письменное предупреждение от Министерства информации. Второе — от директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать» Татьяны Зиневич.

В документе от Министерства информации говорится, что решением суда Барановичского района и г.Барановичи интервью со Светланой Тихановской, опубликованное в газете 14 апреля, признано экстремистским, в связи с чем Мининформ «предупреждает юридическое лицо, на которое возложены функции редакции газеты Intex-press, ООО «Издательский дом «Интекс-пресс», о недопустимости нарушения требований статьи 38 «Закона о СМИ» и сообщает, что «допущенные нарушения необходимо устранить» и уведомить об этом министерство до 14 мая.

Редакция сняла интервью с Тихановской со своего сайта и удалила с YouTube-канала 29 апреля, когда на сайте Генпрокуратуры появилась информация о судебном решении, признавшем материалы редакции — интервью с Тихановской — экстремистскими. Когда был суд, была ли экспертиза, кто ее проводил, неизвестно. Права на защиту в этом гражданском деле редакцию фактически лишили.

В письме от директора Брестского филиала ТРУП «Белсоюзпечать» Татьяны Зиневич говорится, что с 5 мая 2021 года предприятие «отказывается от исполнения договорных обязательств в одностороннем порядке». В редакции говорят, что будут обжаловать это решение Брестского филиала «Белсоюзпечати».

Второй государственный монополист — РУП «Белпочта» — 28 апреля уведомил редакцию о том, что газета не будет включена в подписной каталог на второе полугодие 2021 года. Торговые сети также отказываются продавать газету.

В среду, 5 мая, в отношении Владимира Янукевича, директора ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» в Брестском областном экономическом суде будет рассмотрено уже второе административное дело за интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Административное дело возбуждено по ч. 4 ст. 23.5 КоАП (Распространение СМИ информации, распространение которой запрещено в средствах массовой информации в соответствии с законодательными актами (…)). Статья предусматривает наказание юридического лица штрафом в размере до 200 базовых величин.

26 апреля суд Барановичского района и г. Барановичи (судья Николай Кмита) признал Владимира Янукевича как владельца интернет-ресурса Intex-press.by виновным в распространении информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами, и назначил максимальное наказание — 20 базовых величин штрафа (580 рублей).

В редакции, которая испытывает сильнейший прессинг говорят, что единственное, что сегодня радует, — это поддержка читателей. Как помочь независимому барановичскому изданию, можете прочесть на сайте издания.

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