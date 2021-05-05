ОО «Перспектива» обратилось в правительство и Нацбанк с призывом вернуть индивидуальным предпринимателям возможность рассчитываться за границей наличными при импорте товаров.

С 9 июля ИП запрещается рассчитываться наличными при закупке товаров за границей. В обращении, отправленном правительству и Нацбанку, «Перспектива» выражает категорическое несогласие с таким решением и просит вернуть прежний порядок.

Как отмечается в обращении, с 9 июля индивидуальные предприниматели будут «обязаны выполнять условия по валютному регулированию, в том числе делать переводы за оплату товаров только безналичными расчетами, покупая валюту на бирже – и это нереально для подавляющего числа ИП». По информации «Перспективы», на данный момент 99% расчетов ИП в торговле с другими странами идет наличными.

«Можно утверждать, что после 9 июля 2021 года данный вид бизнеса, спустя непродолжительное время, остановится и прекратит работу вовсе. Привоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду тоже, ФСЗН также…Кризис неплатежей будет очевидным. Теневой сектор экономики будет расти в геометрической прогрессии», – заявляет «Перспектива».

Представители предпринимателей готовы изложить свои доводы на любых диалоговых площадках и доказать, что решение никому не пойдет на пользу.

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