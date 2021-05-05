Не дошла до дома несколько метров

4 мая в центре Гомеля в ДТП погибла шестилетняя Ульяна. Девочка с братом и бабушкой возвращались из детского сада — беда случилась всего в нескольких метрах от дома.

В этот день бабушка, забрала Ульяну и Кирилла из сада, он тут же, на Крестьянской, пишет TUT.BY. Прошли улицу, поднялись к горисполкому — вот уже напротив и дом. Нужно лишь было перейти дорогу.

На перекрестке Советской и Крестьянской остановились ждать, когда загорится зеленый. Он загорелся — и в этот же момент случилось непоправимое.

Citroen под управлением 19-летнего водителя выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где столкнулся с поворачивающим с Крестьянской Nissan. От удара Citroen выбросило на тротуар, — сообщают официальную версию происшествия в ГАИ. И бабушка, и внуки пытались убежать от летящего авто, но не получилось.

Обездвиженную Ульяну пытались сначала спасти прохожие, затем врачи, но девочка умерла еще в машине скорой помощи. Говорят, у нее не было шансов.

Ей было шесть лет. Ее брат чудом остался жив.

Люди с утра несут цветы и игрушки к месту аварии.

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