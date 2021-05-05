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Людям, сомневающимся в том, перенесли ли они COVID-19 или просто переболели сезонными ОРВИ, дали совет. Если на ногтях появились линии или бороздки – это может указывать на коронавирус, сообщил на своей странице в Twitter британский ученый Тим Спектор.

Специалист свой вывод подкрепил фотографией. На ней изображена женская рука с характерными отметинами на ногтях. Полоски образуются еще в момент болезни, а после оставляют след.

«Ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Может протекать без кожной сыпи», – написал Спектор.

Это явление в научном сообществе именуется как «линии Бо». Оно свойственно также для таких инфекционных заболеваний, как корь, эпидемический паротит или скарлатина.

Отметим, один из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции – миалгия, то есть болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах.

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