Людям, сомневающимся в том, перенесли ли они COVID-19 или просто переболели сезонными ОРВИ, дали совет. Если на ногтях появились линии или бороздки – это может указывать на коронавирус, сообщил на своей странице в Twitter британский ученый Тим Спектор.

Специалист свой вывод подкрепил фотографией. На ней изображена женская рука с характерными отметинами на ногтях. Полоски образуются еще в момент болезни, а после оставляют след.

«Ногти восстанавливаются после инфекции, и рост восстанавливается, оставляя четкую линию. Может протекать без кожной сыпи», – написал Спектор.

Это явление в научном сообществе именуется как «линии Бо». Оно свойственно также для таких инфекционных заболеваний, как корь, эпидемический паротит или скарлатина.

Отметим, один из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции – миалгия, то есть болевые ощущения в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021