На Интернет-покупки в “пандемийном” 2020-м белорусы потратили 2,3 миллиарда рублей

В “пандемийный” 2020-й интернет-продажи выросли на 42% в рублях. По итогам года, товарооборот в онлайне составил 2,3 млрд рублей или 4,5% всей розницы, которая за год, согласно Белстату, прибавила только 7,1%, сообщает Infobank.by.

По словам руководителя Deal.by Максима Маринича, в 2021-м интернет-продажи продолжат расти и наращивать свою долю в розничном товарообороте. Это связано с развитием рынка интернет-услуг: улучшением сервиса в интернет-магазинах и изменением покупательских привычек. Но темпы роста интернет-продаж, также как и всей розницы, будут сильно зависеть от экономической ситуации в стране.

70% покупок — с мобильных

Согласно ежегодному исследованию Deal.by, за последний год каждый второй белорус купил что-либо в интернете. При этом в 70% случаев использовали именно мобильные устройства: 37% покупок были сделаны через сайт на смартфоне, 34% — в приложении.

Покупать на десктопе (со стационарного компьютера) становится все менее распространенным. В 2018-м с компьютера было сделано 58% покупок, а в 2020-м только 29%.

Всё в дом: набирают популярность доставка готовой еды, товары для дома и зоотовары

Из год в год самыми популярными категориями в онлайне остаются техника и электроника и одежда, обувь и аксессуары. Но в “карантинный” 2020-й их стали покупать на 5% реже.

На третьем месте по популярности — доставка готовой еды. Она показала самый сильный рост среди всех категорий, прибавив за год сразу 11%.

Также белорусы стали покупать больше товаров для обустройства дома: мебели (+7%) и товаров для строительства и ремонта (+3%). Еще одна “растущая” категория — зоотовары. Корма, игрушки и другие покупки для животных нарастили присутствие в онлайне на 3%.

44% не купят на малоизвестном сайте

Выбирая интернет-магазин, белорусы в первую очередь обращают внимание на актуальность цены, выгодное предложение и то, насколько полная информация о товаре.

При этом покупать предпочитают на известных сайтах. Большинство интернет-покупателей, 44%, отвечая на вопрос, “Почему вы не станете покупать в том или ином интернет-магазине?”, назвали главной причиной малоизвестность сайта.

Поэтому небольшим интернет-магазинам важно сотрудничать с крупными маркетплейсами, которые обеспечат им доступ к широкой аудитории и доверие пользователей. Самые известные маркетплейсы в Беларуси — Wildberries, Onliner и Deal.

Способ оплаты и доставки зависят от условий конкретного продавца. Самые популярные — онлайн-оплата на сайте и самовывоз

Большинство белорусов оплачивают интернет-покупки сразу на сайте. В 2020-м такой способ чаще всего использовали 39% интернет-покупателей.

Самый популярный способ доставки — самовывоз. 40% интернет-покупателей сообщили о том, что чаще всего они приходят за покупками в точки самовывоза. Далее следуют доставка на почту (24% интернет-покупателей) и курьерская доставка (21%).

То, как именно будет оплачен товар, зависит от условий конкретного продавца. Так, например, на зарубежных площадках большинство белорусов оплачивают покупки сразу на сайте, а, заказывая в местных интернет-магазинах, предпочитают платить при получении. То же самое касается и доставки. Самый популярный способ доставки с китайских площадок — бесплатная доставка на почту, а с местных — самовывоз.

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