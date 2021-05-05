Александр Лукашенко 5 мая провел неформальную встречу с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном.

Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

“Выкарабкаемся. Думаю, Он (Господь. – ИФ) видит. И если есть, то Он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет: все молятся – в Америке, на Западе – все верующие. Ну зачем же вы нарушаете заповеди Христа?”, – отметил Лукашенко.

“С этим случаем, что был у вас здесь, – попытка покушения и так далее…” – поддержал тему Додон.

“Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну а получится – будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым”, – подчеркнул Лукашенко.

“Мы не боимся, что они там что-то думают. Мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может, одумаются, кто его знает”, – добавил он.

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