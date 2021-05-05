Канада стала первой страной, которая одобрила применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В ведомстве заявили, что после третьей фазы клинических испытаний пришли к выводу, что вакцина безопасна и эффективна при использовании в этой возрастной группе.

В конце марта в Pfizer заявили, что испытания вакцины с участием детей от 12 до 15 лет показали эффективность в 100% и сильный иммунный ответ.

В третьей фазе клинических испытаний приняли участие 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Сейчас препарат можно применять людям от 16 лет.

Вакцина производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer эффективна на 91,3%. Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в три недели.

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