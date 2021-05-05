Действующий обладатель трофея 23 мая в Гомеле попытается защитить титул в бою против новичка.

Борисовский футбольный клуб БАТЭ стал вторым финалистом Кубка Беларуси, сообщает Sputnik.

Сегодня в Жодино местное “Торпедо-БелАЗ” принимало в гостях БАТЭ в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Беларуси. Соперники разошлись миром – 1:1. В составе хозяев гол забил Дмитрий Антилевский (37-я минута). У БАТЭ – Яков Филипович (30-я).

Первый поединок в Борисове завершился победой “желто-синих” со счетом 4:1. Таким образом, в финал вышли футболисты БАТЭ.

За Кубок борисовчане сразятся с “Ислочью”, которая сегодня сенсационно оставила за бортом турнира солигорский “Шахтер”.

Финал Кубка Беларуси состоится 23 мая в Гомеле.

Поделиться ссылкой: