Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев в интервью «Салiдарнасцi» – об угрозе ареста, эмиграции, настроениях в регионах и пропаганде.

О работе в режиме ожидания звонка в дверь

— Работать стало сложнее. В сегодняшней Беларуси нужно взвешивать каждое слово. Ведь у нас теперь судят не только за то, что ты сделал, а за то, что только подумал или сказал. Это, безусловно, привносит сложности и затормаживает процесс.

Но главное здесь в другом. Недавно замминистра МВД Карпенков напомнил о каких-то чертах, красных линиях, за которые якобы нельзя заходить. Но, как мы видим, так было раньше, даже год назад. Сейчас же нет ни линий, ни правил, соблюдая которые ты можешь гарантировать себе защищенность законом. Это иное качество ситуации.

Нужно понимать, что это касается не только сферы политики. С каждым днем это все больше касается других сфер — бизнеса, экономики. И в целом — отношения людей, находящихся у власти, к обществу.

О (не)желании уехать из страны

— Меня удручает тот факт, что люди уезжают. Я бы хотел сказать в такой ситуации: «Оставайтесь в Беларуси столько, сколько сможете». Мне кажется, что в сегодняшних реалиях важно не воспринимать ситуацию как нечто бесконечное.

А понимать, что благодаря тому, что ты здесь остался и продолжаешь работать, действовать, ситуация будет меняться.

Я понимаю этих людей, но сам на данный момент такой вариант для себя не рассматриваю. Наоборот, каждый день думаю, что в этих условиях можно сделать еще.

Как сейчас действует «Сход»

— Мы сейчас существуем в ситуации демобилизации общества. Протестная волна растет. Людей, недовольных происходящим, становится все больше. Но мобилизация внутри протеста уменьшается.

Поэтому я считаю, что «Сход» — хорошая возможность позволить людям сохранить активность, дать им высказаться.

Сейчас мы готовим местную кампанию, которая позволит делегатам начать работу в своих округах по самым разным вопросам.

Я думаю, это хороший способ придать людям движущую силу.

Об атмосфере в регионах

— Мы продолжаем работать в регионах. На днях, например, находился в Бобруйске. Какие у людей настроения? Звучит это примерно так: «Подскажите нам, как можно действовать, чтобы сразу же не загреметь на сутки, а то и под уголовное дело. И мы будем готовы что-то делать».

Неделю назад мы проводили в Минске конференцию по местным выборам. И создали на ней общественный избирательный штаб, который будет заниматься помощью гражданам от «Говори правду», чтобы они шли на выборы как кандидаты, как активисты команд, как наблюдатели.

Я думаю, что такая работа — хороший способ действовать в законных рамках. Высказываться и демонстрировать, что мы есть.

О слабости пропаганды

— Противостоять пропаганде можно при помощи бесед с людьми. И, конечно же, очень хорошо помогает в этом противостоянии сама власть. Потому что люди видят по телевизору одно, а живут они на пятьсот рублей, которые уже не те, что были даже полгода назад — все в курсе, как растут цены.

Есть и еще одна важная тема. Все то, против чего восстало общество прошлым летом, а это не только выборы, но и коронавирус, и декрет о тунеядцах, зашкаливающее количество контролеров, которые ничем не помогают, а только указывают, что и как делать — неуважение к людям, одним словом, — все это только увеличивается сейчас.

Это и понятно, так как это инструменты, позволяющие власти удерживать свои позиции. Но это одновременно повышает градус кипения внутри общества. Да, люди пока не готовы выйти на улицы, поскольку это небезопасно сейчас. Но им и не нужно рассказывать о том, как они живут.

Очень простой пример. Недавно был в Оршанском районе. Напомню, для этого региона несколько лет назад подписали беспрецедентный декрет, который его должен был буквально озолотить.

Но если посмотреть сегодня, то людей там жить больше не стало. Бизнесов новых не открылось. Не срабатывает система. И люди это видят.

Другое дело, что люди сами не всегда понимают, что они могут в этой ситуации сделать. Ведь система кажется большой, а сегодня она еще и агрессивная. Но мы над этим работаем, чтобы люди могли двигаться вперед, высказываться. И хотя бы сохранять, а не терять самоуважение.

О перспективах

— Мое ощущение — с одной стороны, так сейчас долго быть не может. Это перегревает систему и очень дорого стоит. Таких денег у властей сегодня нет.

С другой стороны, стоит сказать, что не будет и так быстро, как много кто из нас хотел в августе прошлого года. Когда думалось, что вот-вот все плохие уйдут, а хорошие останутся. Нет, так не получилось.

Нужно понимать, что это будет результат многих компромиссов, которые многим не понравятся. Но это будет тот путь, который необходимо пройти, если мы хотим сохранить страну и будущее для наших детей.

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