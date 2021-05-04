“За дискредитирующие поступки” лишены званий более 80 бывших силовиков

Сегодня Лукашенко подписал Указ № 174 согласно которому более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишаются воинских и специальных званий.

Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению Главы государства.

Как сообщает пресс-служба, в период протестов отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств «нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».

«Такие действия не совместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», – говорится в официальном сообщении.

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