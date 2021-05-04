Пресс-служба столичного комплекса социального развития заявила, что официально в Москве выявлены тысяча заразившихся короновирусом человек, среди тех, кто сделал прививки от него. Это 0,1% от общего числа привившихся, сообщает ТАСС.

“Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных. Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более 2 недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента”, – сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 76% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной формах.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о 96-процентной эффективности вакцины “Спутник V”. Вероятность заболеть — четыре процента.

Вы сомневаетесь: не лучше ли вместо прививки переболеть COVID-19?

Решение о вакцинации каждый принимает сам или вместе с лечащим врачом, исходя из имеющихся заболеваний и текущего состояния. Если противопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоровья: с прививкой они ниже. К тому же есть данные, что более сильный иммунитет формируется как раз после вакцины.

Согласно научным моделям общества, у 22 процентов населения планеты есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяжелой формы COVID-19. Но и легкая форма — удар по организму. У некоторых переболевших отмечается длинный “ковидный хвост” — нежелательные последствия. Не исследованы долгосрочные эффекты перенесенного заболевания. Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум на две недели, затраты на лекарства. А главное — повышенную вероятность заразить членов семьи, особенно пожилых.

Поделиться ссылкой: