Брюссельский корреспондент “Радио Свободы” Рикард Юзвак сообщил, что принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня.

«Четвертый пакет санкций ЕС по Беларуси не будет готов ко встрече министров иностранных дел ЕС 10 мая. Возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным пунктом повестки дня. Все еще нет ясности, кто предложит пакет: группа стран ЕС или Европейская служба внешних связей», — написал Юзвак в Твиттере.

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций в отношении Беларуси. Первый пакет санкций был принят 2 октября касался 40 белорусских официальных лиц. Это были силовики (представителей МВД и КГБ) и члены ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Следующий, второй по счету пакет санкций приняли 6 ноября. В нем Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников. В это число вошли — помощник президента Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В нем ЕС затронул представителей белорусских властей и бизнеса. В этот санкционный список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

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