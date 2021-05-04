Трубопроводные поставки нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тыс. тонн, что в 2 раза меньше, чем в апреле.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Транснефть».

При этом компания не уточняет разбивку поставок по каждому из заводов – Мозырскому и Новополоцкому НПЗ.

Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна “Белнефтехим”, его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности, НПЗ “Нафтан”. По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

Основным поставщиками на Мозырский НПЗ в апреле были: “Роснефть” – 300 тыс. тонн, ЛУКОЙЛ” – 152 тыс. тонн, “Газпром нефть” – 106 тыс. тонн. На “Нафтан” в прошлом месяце отправляли нефть: “Роснефть” – 339 тыс. тонн, “Сургутнефтегаз” – 204 тыс. тонн, “Татнефть” – около 100 тыс. тонн, “Башнефть” – 32 тыс. тонн, “Русснефть” – менее 10 тыс. тонн.

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