Лукашенко с Головченко обсудил планы мести

Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко. Одним из главных вопросов стал возможный ответ на санкции.

Лукашенко подчеркнул, что “нельзя оставлять без ответа попытки запугать Беларусь санкциями”.

— Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу.

Также он поставил правительству задачу вместе с МИД посмотреть на деятельность в Беларуси по западным гуманитарным программам.

— Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал Главе Администрации, вы Сергеенко передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации, — напомнил он. — А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно — они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают — хорошо, будут в Россию ездить через… Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы.

Напомним, 30 марта Александр Лукашенко подписал указ N128 “О применении специальных мер”, которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, которое применило санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. В соответствии с указом, право на принятие ответных мер предоставили.

В конце апреля правительство Беларуси ввело санкционные меры и запретило на полгода ввоз на территорию страны продукции компаний Nivea, Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf “для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа”.

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