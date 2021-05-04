Экономика Беларуси сегодня как никогда сильно зависит от ожиданий. Негативные ожидания населения и бизнеса резко ограничили поле для маневра экономической политики, обратили внимание эксперты Исследовательского центра ИПМ.

В работе «Ожидания, неопределенность и роль коммуникации» директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик рассмотрел некоторые каналы влияния ожиданий населения и бизнеса на экономику, пишет “Ежедневник”.

Как отметил эксперт, негативные ожидания белорусов оказывают влияние на банковскую систему. Он обратил внимание, что, несмотря на то, что отток срочных валютных депозитов физических лиц (в долларовом эквиваленте) и срочных рублевых депозитов физических лиц (в реальном выражении) замедлился, тем не менее, он не прекратился. А это подрывает ресурсную базу банков, требует повышения процентных ставок по рублевым депозитам (для противодействия оттока ресурсов) и усиливает риски, связанные с выполнением нормативов безопасного функционирования банков.

Повлияли негативные ожидания и на потребительский рынок: в 3-4 кварталах 2020 года потребление населения за счет средств, не связанных с потребительским кредитованием, не росло, несмотря на рост доходов. В 1 квартале текущего года падение потребления продолжилось, пишет исследователь.

Отток кадров за границу, белорусы – в депрессии

Оказали свое влияние негативные ожидания населения и на жизненные стратегии.

«Отток квалифицированных кадров за границу, судя по всему, ускорился, несмотря на пандемию коронавируса; отток абитуриентов/студентов в зарубежные вузы ускорился, особенно если принять во внимание ограничения мобильности в период пандемии», – отмечается в работе.

Экономист подчеркнул, что это будет усугублять и без того негативные демографические тенденции.

В обществе также возрос уровень депрессивности и апатии. А это в свою очередь негативно сказывается на производительности и на потенциале развития вообще.

«Без базовых свобод (в том числе свободы выражения мнений) ни одна страна не сможет быть конкурентоспособной – время конвейерных рабочих прошло, теперь конкурентоспособность определяется средой, которая позволяет реализовывать (и коммерциализировать) творческий потенциал людей», – считает Александр Чубрик.

Приостановка проектов и потеря партнеров

Поскольку у бизнеса также преобладают пессимистичные ожидания относительно своих перспектив, то и они негативно влияют на экономику.

Например, на инвестиции. Так, приостанавливаются проекты (либо от их реализации отказываются): СЭЗы работают в основном с проектами, которые начались до августа 2020 года, вклад IT в прирост ВВП на историческом минимуме с момента принятия восьмого декрета. С 3 квартала 2020 года инвестиции в основной капитал падают за счет всех основных источников финансирования.

Кроме того, негативные ожидания бизнеса оказывают свое влияние на платежный баланс и доходы бюджета: компании, в отношении которых уже реализовался либо существует риск санкций, теряют партнеров и рынки.

«Из-за внутренних репрессивных мер (и риска их нарастания) часть бизнеса экспортеров переводится за границу, а с ним и часть финансовых потоков, что сокращает валютную выручку и ухудшает состояние текущего счета платежного баланса, а также сокращает налоговые доходы бюджета (релокейт высокооплачиваемых работников добавляет негативных эффектов)», – пишет Чубрик.

Происходят изменения также и на рынке труда. Так, последнее десятилетие частный сектор абсорбировал практически всех работников, которых увольнял госсектор, а сейчас спрос на рабочую силу со стороны частного сектора в лучшем случае стагнирует.

Влияние негативных ожиданий сказывается и на банковской системе. Компании стараются по возможности хеджировать валютные риски, а также сокращают сроки размещения депозитов, что усиливает риски, связанные с выполнением нормативов безопасного функционирования банков.

Как бороться с негативными ожиданиями?

Эксперты Исследовательского центра ИПМ предлагают ряд шагов в направлении преодоления негативных ожиданий и снижения неопределенности.

На их взгляд, это могут быть четкие позитивные сигналы (информация плюс действия) по обеспечению базовой потребности людей в безопасности. Как пример: риск «нарастание административного и уголовного преследования по политическим мотивам» должен уйти из числа вероятных. Это поможет снизить в том числе остроту проблемы недоверия к правовой системе.

Также необходимо нормализовать отношения с негосударственными медиа и объявить «дорожную карту» по преодолению экономического кризиса с необходимыми элементами трансформации институциональной среды.

Кроме этого, считают аналитики, важен набор действий по снижению неопределенности и демонстрация серьезности намерений. Например, придание Комитету государственного контроля реального статуса высшего органа аудита с соответствующим изменением полномочий, изменение практики применения административного и уголовного законодательства, приостановка принятия и отправка на доработку (с соблюдением нормотворческих процедур) нормативных актов, вызывающих негативную реакцию в обществе и пр.

Вот только белорусская власть и ранее не сильно тяготела к каким-либо изменениям, а теперь и подавно.

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