Как «мерзавцы» помогают Беларуси бороться с ковидом

Если суммировать помощь Евросоюза и США в рамках поддержки Беларуси во время пандемии, то речь идет почти о 6 миллионах долларов. Но такая сумма в глазах Лукашенко, как мы сегодня узнали, ничто. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Романом Головченко.

Сегодня Лукашенко назвал мерзавцами европейцев и американцев, так как, по его мнению, они не поддержали Беларусь в борьбе с COVID-19. Это утверждение не соответствует действительности, потому что Беларусь и от США, и от ЕС получила помощь для борьбы с пандемией на миллионы долларов.

Когда во время встречи речь зашла о финансировании антиковидных мер, Лукашенко сказал:

«Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь».

Эти слова не соответствуют действительности и демонстрируют неблагодарность по отношению к странам, которые поддержали нашу страну в период пандемии, отмечают “Белорусские новости”,и эта поддержка значима.

В качестве первичного получателя всей гуманитарной помощи, поступающей в Беларусь для борьбы с пандемией COVID-19, Минздравом определен Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Согласно полученной там информации, география помощи, которую получает Беларусь, обширна: страны Евросоюза, Китай, США, Южная Корея и другие государства.

Помощь США

17 сентября 2020 года cтрановой офис ВОЗ при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) передал системе здравоохранения Беларуси 250 кислородных концентраторов на общую сумму 211 тысяч долларов.

Оборудование поставлено в рамках проекта «Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19», финансируемого USAID.

В рамках этого же проекта в ноябре 2020-го страновой офис ВОЗ передал Беларуси тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции и пульсоксиметры на общую сумму 257 тысяч долларов.

В декабре 2020 года от USAID Национальный аэропорт «Минск» получил тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты от COVID-19, а также дезинфицирующие средства на сумму 47 тысяч долларов.

Помощь Евросоюза

Что касается помощи ЕС, миллионы евро нескончаемой рекой текут в экономику Беларуси в течение многих лет в рамках различных проектов.

В апреле 2020 года, когда набрала силу первая волна ковида, и в нашей стране, как и по всему миру, не хватало средств индивидуальной защиты, в Научно-технологическом парке БНТУ «Политехник» начали изготавливать защитные экраны и комплектующие для систем подачи кислорода. Часть работ производилась в лаборатории быстрого прототипирования FABLAB, созданной в рамках проекта «Создание сетевой инфраструктуры для поддержки инновационного предпринимательства молодежи на платформах производственных лабораторий» программы ЕС Erasmus+.

В июле 2020 года ЕС и ВОЗ доставили средства индивидуальной защиты для медицинских работников Минской области в рамках двухлетней программы помощи белорусскому здравоохранению со стороны Европейского союза.

В апреле 2021-го в Беларусь привезли груз Всемирной организации здравоохранения на сумму 850 тысяч долларов, закупленный за счет ЕС: 5482 кислородные маски с резервуаром, предназначенные для респираторной поддержки при коронавирусной пневмонии у кислородозависимых пациентов, и 160 аппаратов для высокопоточной назальной оксигенотерапии у тяжелых пациентов с COVID-19, нуждающихся в неинвазивной респираторной поддержке.

Также помощь включает 20 тысяч экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Их планируется распространить в районных больницах, которые столкнулись с проблемой диагностики COVID-19 у пациентов из-за длительного периода подтверждения теста или большого расстояния до региональной ПЦР-лаборатории.

Помощь нашей стране также идет в рамках крупной инициативы «Солидарность во имя здоровья», которая финансируется Европейским союзом и реализуется ВОЗ. Для Беларуси сумма помощи составляет 5,3 млн долларов. Инициатива подразумевает техническую поддержку белорусского здравоохранения и обучение специалистов.

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