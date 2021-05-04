Как свидетельствует редакционная почта, далеко не все имеют об этом четкое представление. И нужно сказать, что система пенсионного обеспечения в нашей стране построена следующим образом: предприятия отчисляют в ФЗСН 28% на пенсии + 6% на соцстрах. Плюс 1% в пенсионный фонд высчитывается из зарплат работников. Итого – 35%.

Работников в стране нынче 5,4 миллиона человек, пенсионеров – порядка 2,3 миллиона. За 20 лет количество пенсионеров увеличилось с 21% до 25%. Денег на это нужно всё больше и больше.

Однако обратим внимание, что силовиков это не касается. В силу особого статуса из их зарплат не высчитываются пенсионные взносы. Плюс выходят они на пенсию значительно раньше обычных граждан – в 48 лет (нельзя сказать ничего против ранней пенсии тех, кто воевал или хотя бы раз в жизни доставал пистолет в реально боевой обстановке, но пенсия в 48 лет для, простите, пузатых штабных начальников – это издевательство над теми, кто трудится на заводах, в школах, больницах и на полях).

К тому же пенсия силовиков в 1,5–2 раза выше, чем учителей или врачей. Надбавка за выслугу лет может составлять до 75 процентов. И это не говоря про генералов, у которых условия еще более шоколадные.

В итоге выходит, что бюджету содержание силовика на пенсии обходится намного дороже, чем содержание учителя. А всего военных пенсионеров – около 60 тысяч (плюс порядка 10 тысяч – это те, кто получает пенсию по потере кормильца). В МЧС порядка 9 тысяч пенсионеров. Точное количество пенсионеров в МВД, СК и Погранкомитете трудно назвать, а что касается КГБ, то эти данные и вовсе засекретили.

Так откуда же силовики получают пенсию? Она выплачивается им непосредственно из бюджета. То есть опять из наших с вами налогов, но при этом «красаўцы» вообще никак не участвуют в наполнении бюджета ФСЗН.

Получается удивительная история: мы платим налоги, чтобы они нас охраняли и безбедно существовали, но вместо защиты получаем террор. Ни для кого не секрет: в стране совершено страшное преступление – есть огромное количество фактов о беспрецедентных фальсификациях результатов голосования на президентских выборах. Но вместо того, чтобы привлечь всех виновных к судебной ответственности, власти вместе с ОМОНом, другими силовыми структурами обрушились на участников мирных протестов, поставив правовую систему с ног на голову. Репрессии приобрели небывалый размах, внося раскол во многие слои общества.

Публикация – из № 33 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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