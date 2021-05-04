Как известно, с 1 мая для тех, кто оказался в базе так называемых тунеядцев, вырастет плата за газоснабжение и отопление. Вот что на сей счет говорит представитель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорь Комлик:

– Я и многие в нашем профсоюзе считаем, что такое требование незаконно. Всем известно, что в Беларуси есть проблемы с трудоустройством в регионах. Нам часто люди говорят, что не могут найти работу. Точнее, наверное, можно найти работу за похлебку, кусок хлеба, но есть огромные проблемы в поиске работы, которая позволяла бы нормально жить, оплачивать коммунальные платежи, какие-то гигиенические и медицинские потребности, я уже даже не говорю о культурных мероприятиях.

Поскольку адекватности и заботы со стороны власти нет, заработная плата невысокая. Требовать с людей, которые оказались в таком сложном социальном положении, ненормально и незаконно. В большинстве стран людям в таком положении оказывается социальная помощь, чтобы человек не совершал преступлений, не был асоциальным элементом и не вносил резонанс в жизнь общества.

У нас в стране всё перевернуто. Человеку надо помочь, а с него просят плату неизвестно за что. Тем более что всем давно известно: скажем так, маломальский поход в магазин уже вносит в бюджет государства доход в виде налога на добавленную стоимость, на прибыль, оборот, и прочие.

Публикация – из № 33 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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