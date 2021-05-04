Вы заметили: сейчас не рассказывают анекдоты? Жанр сошел на нет, реальная жизнь в сто раз смешнее и абсурднее. Например, философ Гигин в верноподданническом экстазе выбрасывает пустые тюбики от крема «Нивея», потому что эта зарубежная компания не поддержала Лукашенко после фальсифицированных выборов. Смешно? Аж плакать хочется… Ведь Гигин еще и декан философского факультета БГУ. Представляю себе там обстановочку в учебных аудиториях: процесс познания мира и сути вещей строго по сценарию БТ.

Но самый банальный анекдот нашего времени – задержания людей. Минского врача-диагноста Ирину Беньковскую схватили за «вызывающий» внешний вид. О, наша одежда теперь под особым контролем. Вот где юмор, когда власть, как та пуганая ворона, которая боится даже простого куста, остро реагирует даже на намек на инакомыслие. На Ирине было красное пальто, из-под которого виднелся кусочек белого платья. Так женщину – есть видео – захватывал чуть ли не автобус омоновцев. Казалось, вот-вот полезут под юбку – вдруг на трусиках, комбинации еще больше «незарегистрированных символов»! Слава Богу, постеснялись.

Еще убийственный факт. На днях доблестные силовики обезвредили целое гнездо оппозиции. И где – в бане! Они вломились в частное помывочное предприятие в Жодино и задержали компанию из 20 человек – померещилось незаконное массовое мероприятие. Умереть не встать! Этот случай точно должен войти в будущие учебники истории под заглавием «Как дурели силовые органы при Лукашенко». Кстати, в официальном комментарии по этому анекдотичному случаю сделан упор на то, что в бане был найден бело-красно-белый флаг. Неужели?! И где же? Наверное, под вьюшкой. А если и так, то частная баня – частное пространство, что хотим, то и храним.

Поскребите чуть ли не каждого из нас сегодня – и этот флаг вы найдете в душе, в сердце, в голове. Вам даже не надо сомневаться: большинство народа за перемены и против насилия. Ну, убрали люди под нажимом протестные символы из окон, сняли бчб-ленточки с рюкзаков, развязали шарфы с национальной символикой и даже белые с красной полосой носки поменяли на черные. Но думать-то, думать иначе мы не перестали! И не перестанем. Хоть догола всех разденьте, разве это кардинально поменяет обстановку и настроение граждан? Так что всю страну, Александр Григорьевич, берите и отправляйте в СИЗО – точно не ошибетесь с инакомыслящими, вольнодумцами, вольтерьянцами, либералами и другими оппозиционерами.

А если немного с другого бока на сегодняшнюю ситуацию посмотреть: за что силовикам сейчас платят деньги, за что они получают свою зарплату? Что у них сегодня называется работой? Забирать в СИЗО врачей, учителей, программистов, дирижеров и предпринимателей. То есть отрывать от настоящего созидательного труда настоящих специалистов. Работа силовиков заключается в том, чтобы мешать работать остальным. А по-другому не скажешь, потому что каждый день мы видим, какие огромные ресурсы общества тратятся на обыски, суды, допросы ни в чем не повинных людей, как правило, высококлассных специалистов. Останавливается развитие общества, тормозится прогресс. Зато настоящие уголовники, наверное, празднуют – силам правопорядка не до них. И это уже не анекдот, а настоящий черный юмор. Сначала смешно, потом стыдно. Потом очень гадко.

Публикация – из № 33 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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