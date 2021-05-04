Джули Фишер: «Репрессии против белорусов немыслимы и бессовестны»

«То, что режим Лукашенко сделал с народом Беларуси за последний год, немыслимо и бессовестно», — заявила 4 мая посол США Джули Фишер в ходе онлайн-встречи с белорусскими журналистами. Встреча состоялась по случаю Всемирного дня свободной прессы, который отмечался 3 мая.

Как сообщают «Белорусские новости», посол напомнила, что США неоднократно осуждали режим Лукашенко за применение репрессий в отношении собственных граждан, включая общественных активистов, журналистов, правозащитников. По ее словам, США по-прежнему призывают белорусские власти прекратить репрессии, освободить всех политзаключенных и провести свободные выборы.

Фишер подчеркнула, что США по-прежнему поддерживают белорусский народ в его демократических устремлениях, а свои действия продолжают координировать с европейскими партнерами.

В частности, отметила дипломат, США поддерживают международные усилия по расследованию фальсификаций на выборах в Беларуси и нарушениях прав человека, которые последовали за ними и продолжаются до сих пор, в том числе работу Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB).

«Работа белорусских журналистов, риск и опасность, на которые вы пошли, просто поразительны, — сказала Фишер. — Благодаря вашим рассказам, фото и видео люди в Беларуси и во всем мире узнают о том, что здесь происходит. США понимают, какую цену вы и ваши коллеги заплатили и продолжаете платить».

Она отметила, что белорусские журналисты подвергались избиениям и задержаниям, в них стреляли резиновыми пулями и использовали слезоточивый газ. Посол подчеркнула, что 11 журналистов находятся сейчас в Беларуси в заключении и США внимательно отслеживают их судьбу.

«Мы верим, что журналистика — это не преступление, хотя белорусский режим считает по-другому и расценивает это именно так», — сказал Фишер и отметила, что белорусские власти боятся правды.

По ее словам, без свободной прессы нет возможности для построения свободной и демократической страны, а у Беларуси есть конституционные и международные обязательства по соблюдению права на свободу мнений.

Посол также отметила, что США заинтересованы в свободной, суверенной и независимой Беларуси, где уважают права человека. «И мы разочарованы тем, где находимся сейчас», — подчеркнула Фишер.

По ее словам, США ищут все доступные инструменты для защиты своей национальной безопасности и внешнеполитических интересов, а также демократических устремлений белорусского народа и уже предприняли ряд мер, в частности ввели визовые санкции в отношении тех, кого считают виновными в нарушении прав человека в Беларуси, отменили действие генеральной лицензии, которая приостанавливала действие санкций в отношении девяти государственных предприятий.

Фишер напомнила, что в декабре 2020 года конгресс США принял обновленный Акт о демократии в Беларуси. Документ призывает в том числе к усилению санкций в случае нарушения прав человека в стране.

«Условия для снятия санкций не были выполнены», — сказала дипломат, подчеркнув, что ситуация с правами человека в Беларуси, наличием политзаключенных и репрессий еще хуже, чем была год назад.

Напомним, что Джули Фишер была утверждена сенатом США на должность посла в Беларуси в декабре 2020 года, но не может приехать в Минск из-за отсутствия визы, которую не выдают белорусские власти.

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